Пожар внутри мусоровоза произошел в Барнауле
На тушение привлекалось две единицы техники и шесть человек личного состава
5 июля 2018, 23:39
В Барнауле в четверг, 5 июля, произошел пожар в мусоровозе, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Инцидент произошел в Ленинском районе города. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на тушение привлекалось две единицы техники и шесть человек личного состава.
Сообщение о возгорании поступило в 16:20, в 16:27 пожар локализован, в 16:30 ликвидирован.
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