Пожар внутри мусоровоза произошел в Барнауле

В Барнауле в четверг, 5 июля, произошел пожар в мусоровозе, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Инцидент произошел в Ленинском районе города. Как сообщили в пресс-службе МЧС, на тушение привлекалось две единицы техники и шесть человек личного состава.

Сообщение о возгорании поступило в 16:20, в 16:27 пожар локализован, в 16:30 ликвидирован.