Пожарные ликвидировали открытое горение свалки в алтайском городе-курорте

Открытое горение мусора на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в городе-курорте Яровом ликвидировали. Об этом в ходе онлайн-брифинга 21 июля рассказал глава ГУ МЧС по Алтайскому краю Александр Макаров. По его словам, сейчас специалисты ведомства продолжают бороться с последствиями инцидента. В частности, производится отсыпка.

Ранее о возгорании свалки в Яровом сообщили местные жители. По их словам, пожар продолжался несколько дней, небо заволокло дымом. Полигон находится в нескольких километрах от города, однако едкий дым ощущался в домах на окраине Ярового.

Как уже сообщал amic.ru, с начала года в регионе зарегистрировали девять тысяч пожаров. В подавляющем большинстве случаев причиной стало неосторожное обращение с огнем.