Пожарные тушили "КамАЗ" в Алейском районе 39 минут
К тушению пожара привлекалось пять специалистов МЧС
19 ноября 2016, 18:32
Фото: agrarnik.ru
Возгорание "КамАЗа" произошло утром в субботу, 19 ноября, в Алейском районе, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:57. Через 36 минут пожар был локализован, а еще через три минуты ликвидирован.
От МЧС России привлекалось пять человек личного состава и две единицы техники.
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