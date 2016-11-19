Пожарные тушили "КамАЗ" в Алейском районе 39 минут

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Возгорание "КамАЗа" произошло утром в субботу, 19 ноября, в Алейском районе, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 10:57. Через 36 минут пожар был локализован, а еще через три минуты ликвидирован.

От МЧС России привлекалось пять человек личного состава и две единицы техники.