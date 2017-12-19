Пожарные в Горном Алтае спасли отбившегося от стаи лебедя

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Пожарные села Кош-Агач спасли лебедя, который по неизвестной причине отбился от стаи и остался зимовать на маленьком водоеме близ поселения, пишет пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

Отмечается, что из-за наступающих морозов на воде оставалось все меньше места для плавания, и измученную птицу принялись гонять сельские собаки. Местным жителям стало жаль лебедя, поэтому они обратились в сельскую пожарную часть с просьбой помочь птице.

Пожарные пытались поймать лебедя около 30 минут. Это удалось им с третьей попытки.

В ветлаборатории подтвердили, что птица совершенно здорова. Ее на время приютил в своем курятнике пожарный Клим Богданов. Мужчина отметил, что новый питомец, получивший кличку Лева, очень хорошо общается с соседями - курами, а также обладает прекрасным аппетитом.

"Его семья предала, а я не предам, доживет до весны", - добавил пожарный.