Пожарные за 13 минут потушили горящий вагончик ОАО "Стройгаз" в Барнауле

Вагончик ОАО "Стройгаз" горел в субботу, 19 декабря в Железнодорожном районе Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.









К тушению пожара от МЧС привлекалось шесть человек личного состава и две единицы техники.

Как сообщают в ведомстве, сообщение о возгорании зафиксировано в 19:21. Пожар удалось локализовать в 19:29, а в 19:34 был ликвидировать.