Пожарные за 13 минут потушили горящий вагончик ОАО "Стройгаз" в Барнауле
В Барнауле в субботу, 19 декабря, горел вагончик ОАО "Стройгаза".
20 декабря 2015, 18:00
Вагончик ОАО "Стройгаз" горел в субботу, 19 декабря в Железнодорожном районе Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Как сообщают в ведомстве, сообщение о возгорании зафиксировано в 19:21. Пожар удалось локализовать в 19:29, а в 19:34 был ликвидировать.
К тушению пожара от МЧС привлекалось шесть человек личного состава и две единицы техники.
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