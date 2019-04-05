Пожароопасный сезон стартовал в Алтайском крае на неделю раньше

Пожароопасный сезон объявлен в Алтайском крае с 5 апреля – в этом году он стартовал на неделю раньше, чем в 2018-м.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сводный план тушения лесных пожаров предусматривает привлечение 1479 человек, более 700 единиц техники различных модификаций.

В частности к работе подготовлены три вертолета Robinson R-44 и четыре взлетно-посадочные площадки в Барнауле, Белокурихе, в райцентрах Волчихе и Чарышском.

В крае создан необходимый запас горюче-смазочных материалов.

Все лесопожарные службы края приведены в повышенную готовность. Каждая территория Алтайского края и каждое лесничество имеют планы тушения пожаров, работники предприятий-лесопользователей прошли обучение и отработали на практике тактику и технику тушения лесных пожаров.