Пожилой мужчина с возможной потерей памяти пропал без вести в Барнауле
Местонахождение 87-летнего горожанина не известно с 19 ноября
20 ноября 2018, 14:48
Фото: vk.com/la_altay
Поиски 87-летнего барнаульца с возможной потерей памяти ведут волонтеры, сообщается в паблике отряда "Лиза Алерт".
Местонахождение Александра Мозгунова не известно с 19 ноября. В ориентировке отмечается, что пенсионер не ориентируется в пространстве, возможна потеря памяти.
Особые приметы: носит усы.
Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые.
Одежда: черная болоньевая куртка, синие трико с лампасами, черные сапоги, полосатая шапка.
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