Пожилой мужчина с возможной потерей памяти пропал без вести в Барнауле

Фото: vk.com/la_altay

Поиски 87-летнего барнаульца с возможной потерей памяти ведут волонтеры, сообщается в паблике отряда "Лиза Алерт".

Местонахождение Александра Мозгунова не известно с 19 ноября. В ориентировке отмечается, что пенсионер не ориентируется в пространстве, возможна потеря памяти.

Особые приметы: носит усы.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые.

Одежда: черная болоньевая куртка, синие трико с лампасами, черные сапоги, полосатая шапка.