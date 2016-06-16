Практика банкротства физлиц в Алтайском крае: первые итоги

Это означает, что появляется практика, итоги и результаты всей долгой и непростой процедуры банкротства физических лиц. Специалисты юридической компании "Спектр" в Барнауле делятся своим опытом в этом вопросе: кому удается объявить себя банкротом, с какими сложностями при этом можно столкнуться и почему не удастся обманом пройти через процедуру личного банкротства?

"Подводя итоги восьми месяцев, с момента, когда стало возможным банкротство физических лиц, отмечу, что по своей сложности и трудозатратам эта процедура практически не уступает процедуре банкротства юридических лиц. Надежды на то, что процедура банкротства гражданина будет формальным способом списания задолженности перед кредиторами, не оправдались. Позиция судов, кредиторов, финансовых управляющих по вопросу освобождения долгов только формируется, но уже наметились первые тенденции", - рассказал руководитель юридической компании "Спектр" в Барнауле Константин Вьюнов.

По словам эксперта, при принятии решения об освобождении гражданина от обязательств суд руководствуется как добросовестностью потенциального банкрота при взятии на себя кредитных обязательств, так и обстоятельствами, при которых гражданин не смог их выполнять. В пользу последних могут говорить такие факторы, как потеря работы, болезнь, снижение доходов.

Вместе с тем возникают также случаи, когда человек, желая избавиться от груза своего долга, пытается обмануть суд. Однако, как показала практика, сделать это не удастся.

"Детально рассматриваются сделки гражданина и его супруга(и) за последние три года до подачи им заявления в суд о признании банкротом. Если гражданин совершал сделки с целью сокрытия имущества, то они оспариваются и делаются выводы о недобросовестности, - продолжает Константин Вьюнов. - Суд в процедуре банкротства гражданина тщательно разбирается в ситуации, восстанавливается хронология событий при заключении договоров – как кредитовался гражданин, как возрастала кредитная нагрузка и какие причины привели должника к тому, что обязательства стали для него неподъемными. Особое внимание уделяется предоставленным документам".

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Прочее Практика банкротства физлиц в крае: расходы, ограничения, помощь юристов

Что касается еще одной стороны – банковских организаций, которые в свое время выдавали кредиты будущим и уже настоящим банкротам, то, по словам представителей компании "Спектр", их позиция только начинает формироваться. "Часть банков не включается в процедуру, другая часть включается, однако, как правило, не принимает в ней активного участия. Между тем намечается такой тренд: в банках появляются отделы, которые специализируются на данной процедуре и постепенно включаются в процесс", - рассказали в юридической организации.

Немаловажную роль в процессе банкротства должника, как и предполагалось, играет финансовый управляющий. В данной процедуре он обладает широкими полномочиями, ведет сбор сведений об имуществе и кредиторах гражданина. Как отмечают специалисты, если гражданин сотрудничает с управляющим, предоставляет сведения, документы, то все взаимодействие происходит быстро и конструктивно. Однако если имущество или сведения скрываются, то финансовый управляющий через суд запрашивает их, истребует доказательства. "Те, кто препятствует получению сведений, привлекаются к ответственности. Такое поведение может быть истрактовано как недобросовестность должника", – отмечает Константин Вьюнов.

Стоит отметить, что юридическая компания "Спектр" имеет обширную практику по делам о несостоятельности физических лиц. Специалисты организации в числе первых в Алтайском крае начали оказывать помощь должникам в сопровождении процедуры банкротства физлиц, и на сегодняшний день по одному из клиентов уже полностью завершена такая процедура – одной из первых в регионе.

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