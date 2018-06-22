Правительство региона подписало соглашение с организацией "Деловая Россия"

Соглашение между правительством Алтайского края и всероссийской организацией "Деловая Россия" подписали врио главы региона Виктор Томенко и сопредседатель "Деловой России" Сергей Недорослев.

Документ стороны подписали накануне, 21 июня, в ходе работы круглого стола, организованного при помощи Event-агентства FM-Продакшн. Встреча прошла после открытия нового цеха на заводе АТИ. Томенко подчеркнул, что такое сотрудничество позволит выполнить майский указ 2018 года. Кроме того, соглашение гарантирует особое внимание властей к региональному бизнесу.

И что, пожалуй, самое главное – взаимодействие с "Деловой Россией", по словам врио губернатора, решает важные локальные задачи Алтайского края.

"Данный визит станет еще одним важным этапом в развитии наших отношений. Обеспечит укрепление взаимодействия с федеральным центром и поспособствует в целом росту экономики и повышению уровня жизни в Алтайском крае. Эта та задача, которую мы поставили для себя, для региональных властей как основную", - подчеркнул Виктор Томенко.

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Кроме того, врио главы региона добавил, что представители организации входят почти в 170 разных государственных комиссий, рабочих групп и других структур, где они занимаются выработкой и подготовкой тех или иных управленческих решений, в том числе в сфере государственной политики по развитию промышленности. "Деловая Россия" дает важную возможность обратной связи с бизнесом, мы этим пользуемся. И очень дорожим этой возможностью", - заметил Томенко.

Сергей Недорослев, в свою очередь, отметил, что любое открытие производства всегда поддерживается и генеральным советом. В Алтайский край прилетели гости из многих отделений. Одна из миссий "Деловой России" — доводить до наших промышленников, наших коллег те меры, которые принимает правительство – как федеральное, так и региональное, по поддержке промышленного производства.

"В "Деловой России" заботятся о том, чтобы для нашей промышленности, особенно быстрорастущей, создавались условия. Мы участвуем в выработке федеральных программ по поддержке промышленности, а на региональном уровне очень активно стараемся обеспечить обратную связь с местной властью, обратить внимание на работающих в регионе потенциальных национальных чемпионов", - заявил Сергей Недорослев.