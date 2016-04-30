Праздничное богослужение в честь Пасхи: прямая трансляция на Amic.ru

Праздник Светлой Пасхи будут отмечать православные в воскресенье, 1 мая. В ночь на воскресенье в храмах Алтайского края проходят

праздничные богослужения в честь Воскресения Христова. Служба очень красива, торжественна и пронзительна. В самом начале проходит крестный ход. Священнослужители три раза проходят вокруг храма, затем возвращаются в него и продолжают службу внутри.

Телекомпания "Катунь 24" ведет прямую трансляцию со службы в одном из старейших храмов Барнаула - храме Димитрия Ростовского, который был построен в 1829 году. Читатели ИА "Амител" могут посмотреть прямую трансляцию праздничного богослужения на сайте amic.ru. Ведет службу митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.