Праздничное открытие нового строительного сезона состоится в "Формуле М2"

26 марта обновленный магазин строительных и отделочных материалов "Формула М2" на Павловском тракте, 49/3 приглашает всех на праздничное открытие строительного сезона.

В программе празднования профессиональные мастер-классы по использованию отделочных материалов, шоу, выступления, конкурсы на строительную тематику и подарки.

А также все покупатели, 26 марта совершившие покупку в магазине Формула М2 на Павловском тракте, 49/3, смогут принять участие в розыгрыше ценных призов, который будет проходить каждый час на протяжении всего мероприятия.

Начало праздника и сбор гостей в 12 часов.