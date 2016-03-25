Праздничное открытие нового строительного сезона состоится в "Формуле М2"
Для гостей организаторы приготовили интересную программу и розыгрыш ценных призов
25 марта 2016, 10:30
26 марта обновленный магазин строительных и отделочных материалов "Формула М2" на Павловском тракте, 49/3 приглашает всех на праздничное открытие строительного сезона.
В программе празднования профессиональные мастер-классы по использованию отделочных материалов, шоу, выступления, конкурсы на строительную тематику и подарки.
А также все покупатели, 26 марта совершившие покупку в магазине Формула М2 на Павловском тракте, 49/3, смогут принять участие в розыгрыше ценных призов, который будет проходить каждый час на протяжении всего мероприятия.
Начало праздника и сбор гостей в 12 часов.
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