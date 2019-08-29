Праздник, не знающий границ: парк "Солнечный ветер" приглашает на "Вечерний безлимит"

Семейный парк развлечений "Солнечный ветер" приглашает на шоу-программу – "ВЕЧЕРНИЙ БЕЗЛИМИТ"! 30 августа текущего года в парке "Солнечный ветер" мы проведем уже полюбившееся жителям и гостям города мероприятие.

Почему полюбившееся? Потому что на празднике вас традиционно ждут:

живая музыка от кавер-группы PARAMARIBO**;

три часа безлимитного катания на аттракционах;

невероятная вечерняя иллюминация парка;

игры, конкурсы и танцы для всех гостей;

призы от партнеров и организаторов мероприятия;

световое шоу барабанщиков;

фотозоны.

Вход на шоу-программу для гостей парка – свободный. Для тех, кто желает прокатиться неограниченное количество раз на всех* аттракционах парка, нужно будет приобрести билет. Его стоимость – 500 рублей.

Количество билетов на "Вечерний безлимит" ограничено – действует предпродажа. Приобрести билеты можно в кассах "Солнечного ветра" и "Барнаульской крепости" (пр. Социалистический, 97).

Когда: пятница, 30 августа 2019 года, начало в 19:00 (концертно-игровая программа – с 18:00).

Где: семейный парк развлечений "Солнечный ветер" на проспекте Ленина, 152в.

По приобретению билетов на "Вечерний безлимит" обращайтесь по тел.: 52-99-08, 8-903-073-32-71.

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*В акции не участвуют электромобили для малышей на пульте управления и "Аркады" (призовые аттракционы).

**Парамарибо – прим. ред.