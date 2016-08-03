Праздник сыра пройдет в Алтайском крае 13 августа

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Сырный праздник пройдет 13 августа в селе Куяган Алтайского района. В этот день всех гостей ждут тонны сыра, концерт, конкурсы и призы, сообщает Алтайтурцентр.

Также гостям будет предложено масло, мед с пасек предгорья, продукция мараловодческих хозяйств и еще сырные вареники и "Куяганские разносолы".

В этот же день пройдет конкурс – подъем на скорость сырной головки. Самый сильный участник заберет головку сыра домой.

Гостей ждут к 11.00.