Праздник сыра пройдет в Алтайском крае 13 августа
Гостей ждут тонны сыра, концерт коллективов и конкурсы
3 августа 2016, 17:11
Фото: ua.all.biz
Сырный праздник пройдет 13 августа в селе Куяган Алтайского района. В этот день всех гостей ждут тонны сыра, концерт, конкурсы и призы, сообщает Алтайтурцентр.
Также гостям будет предложено масло, мед с пасек предгорья, продукция мараловодческих хозяйств и еще сырные вареники и "Куяганские разносолы".
В этот же день пройдет конкурс – подъем на скорость сырной головки. Самый сильный участник заберет головку сыра домой.
Гостей ждут к 11.00.
Комментарии
Новости партнеров