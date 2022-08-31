Праздник в каждый дом. Как правильно подобрать гирлянды и другую светотехнику

Мерцающие огни гирлянд задают настроение любому празднику. Но выбор, расстановка и подключение такого освещения требуют соблюдения определённых правил. От этого зависят эстетика, удобство и даже безопасность.

Выбираем правильно

Планируя световое оформление, нужно учесть некоторые нюансы. К ним относится:

— место (помещение или уличное пространство);

— степень насыщенности (чередование освещённых и «пустых» участков);

— единая композиция (сочетание гирлянд между собой);

— сохранение гармонии и дизайна участка в дневное время;

— безопасность эксплуатации технического оснащения.

Так, для освещения дорожек подойдёт гибкий неон, дающий мягкое свечение. В уличную обстановку хорошо вписывается белт-лайт (гирлянда из крупных ламп) — он создаёт романтическую атмосферу праздника. Всегда красиво выглядят искусственные деревья. Новогодний антураж выгодно подчёркивают подсвеченные ели, светящиеся фигуры, клип-лайт (светодиодная уличная гирлянда), развешанный на деревьях и стенах.

Фото: freepik.com

На улице

Если мероприятие проходит на открытой площадке, можно украсить крышу и стены дома, лестницы и балконы, арки, беседки, веранды или террасы. Но на улице нельзя использовать домашние аналоги. Все лампы и гирлянды должны иметь максимальную степень защиты от воды, мороза, ветра, иначе есть риск пожароопасной ситуации или несчастного случая. Для украшения фасада специалисты рекомендуют проверенный вариант: дюралайт.

Светотехникой декорируют не только постройки, но также цветники, садовый пруд, фонтаны. Подсвеченная вода независимо от цвета сделает обстановку сказочной. Здесь также можно использовать гибкий неон.

Особого внимания заслуживают прожекторы, которые дают заливающую подсветку. Они очень мощные и способны осветить большие открытые площадки.

В световом дизайне уличного пространства лучше использовать не более трёх цветов. Так вы создадите гармоничное восприятие общей композиции.

Фото: freepik.com

В помещении

В доме для праздничного антуража используют гирлянды, светодиодные сети, фонарики, светодиодные шнуры, дожди-бахрому, электрические свечи. Ими украшают стены, окна, лестничные марши, мебель, напольный и настольный декор.

Для мягкого подсвеченного интерьера применяют разные приёмы. Например, гирлянду из лампочек можно разместить на окне за тюлем или шторой. В этом случае огни будут украшать дом не только изнутри, но и снаружи.

Световой дизайн даёт широкие возможности для проявления творчества. Но планируя расстановку световых точек и линий, важно проявить умеренность: в замкнутом пространстве лучше не перебарщивать с количеством оттенков. Как правило, монохромное свечение смотрится более элегантно и презентабельно по сравнению с разноцветной радугой.

Составить дизайн-проект освещения в доме, на террасе или во дворе и реализовать его можно самостоятельно. Нужно определиться с типом, мощностью, цветом, количеством осветительных приборов, затем грамотно их смонтировать. Но проще доверить эту работу специалистам, например, из компании «Акрил». Они сами подберут подходящие осветительные приборы с учётом ваших пожеланий, подключат систему и проинструктируют по технике безопасности.

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