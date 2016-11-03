Праздник закончился, подарки остались: Amic.ru дарит читателям "Паранойю"

День рождения портала Amic.ru прошел, а мы еще подарки не всем раздали. Ровно неделю назад (в честь 17-летия "Амитела") вышла революционная игра "Абырвалг", а еще читатели узнавали, кем они могли бы стать в редакции Amic.ru. Тогда-то мы и объявили розыгрыш призов. Редакция пообещала выбрать двух победителей и вручить им призы. Мы свое слово держим. Сертификат на реалити-квест "Паранойя" получают читатели портала Amic.ru.

Первый приз получает Анна Меркель. По условиям конкурса необходимо было пройти игру за наименьшее количество ходов, а заодно расписать, что означают и к какому событию приурочены символы и картинки в "Абырвалге". Анна лучше всех справилась с этим заданием. Действительно, счастливые обезьяны – это символ, пожалуй, самой громкой свадьбы года, которая прошла в барнаульском зоопарке. Помните, там связали узами брака мартышек Василия и Масю? Скрещенные шайбы означают открытие ледового дворца, которого так ждали. Остальные картинки также были верно расшифрованы.

В нашем тесте "Кто ты из редакции Amic.ru" победила Анна Роговая. Победителя выбирала редакция сайта.

Мы свяжемся с победителями и сообщим, как получить приз.

Портал Amic.ru благодарит наших читателей за участие в конкурсах. Мы рады, что вам нравятся наши игры. Мы обязательно придумаем что-то новое и интересное. Кстати, если у вас есть идея игры, смело делитесь ею с нами, а мы постараемся ее реализовать.