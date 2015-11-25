Предложение ЛДПР закрыть "пивнушки" в домах в Алтайском крае сняли с сессии
Алтайское Заксобрание не будет рассматривать проект закона ЛДПР о закрытии "пивнушек" в жилых домах.
Законопроект фракции ЛДПР о запрете работы предприятий, торгующих алкоголем в многоэтажных домах в Алтайском крае, был снят с повестки 46-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания в среду, 25 ноября.
Проект закона был внесен фракцией ЛДПР в повестку сессии, однако на самой сессии он был снят из-за отрицательного заключения профильного комитета.
Суть проекта - запрет работы "пивнушек" в жилых домах. По словам автора, депутата АКЗС Андрея Щукина, "жильцы испытывают постоянный дискомфорт из-за полуночного шума, постоянных стычек и драк, мусора на детских площадках, "желтого снега" зимой и прочих "прелестей".
Еще один момент, на который ЛДПР обращает внимание, – такие заведения открыто обходят закон. Так, в Алтайском крае запрещена продажа алкоголя и пивных напитков после 21 часа. Однако, если в таком заведении есть столы и туалет, разрешается употребление внутри, нет ограничений и к выносу алкоголя, чем барнаульцы активно пользуются.
Как пояснил корреспонденту ИА "Амител" Андрей Щукин, фракция не намерена отказываться от своей инициативы, изучит все замечания и внесет законопроект на рассмотрение к следующей сессии.
Ответ профильного комитета он оценивает как "открыто поддерживающий пиво в шаговой доступности".
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По данным партии, сегодня более 350 предприятий общественного питания в Барнауле располагаются или в домах, или в пристройках, выходящих на территорию двора.
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Попадают под запрет организации и ИП, торгующие алкоголем и пивными напитками (из пояснительной записки к проекту закона):
В объектах с общей площадью зала обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров, расположенных на первых, цокольных (полуподвальных), подвальных этажах, а также во встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещениях многоквартирных домов;
в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирного жилого дома, вход для покупателей в которые организован со стороны подъезда(ов) этого же дома.