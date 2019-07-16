Предложения барнаульцев по генплану города рассмотрели на комиссии

Комиссия по землепользованию и застройке во вторник, 16 июля, рассмотрела предложения, которые внесли барнаульцы во время публичных обсуждений генерального плана города, сообщается на официальном сайте города.

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"Радует, что важнейший для города документ, который определяет основы его дальнейшего развития, нашел такой живой отклик у барнаульцев. В обсуждениях приняли участие и специалисты, и организации, и общественные объединения, и жители города. Поступило около 300 различных предложений", - сказал заместитель главы администрации города Сергей Демин.

Он отметил, что среди предложений и замечаний участников обсуждения большинство носят конструктивный характер, они важны для той или иной территории или всего города.

"Такие предложения поддержаны комиссией и будут направлены разработчикам генплана для внесения изменений в документ. Некоторые предложения были отклонены, так как они не относятся к вопросам, которые решает генплан, либо противоречат нормативам землепользования и застройки. Однако, это не значит, что их оставят без внимания. Эти вопросы будут обсуждаться в рабочем порядке", - подчеркнул Демин.

Он также сообщил, что у разработчиков генплана есть еще неделя, чтобы внести корректировки.

"Завершение общественных обсуждений не означает, что процесс закончен. Наиболее острые вопросы, которые возникли в ходе общественных обсуждений, мы планируем рассмотреть с архитекторами, общественниками, депутатским корпусом. Кроме того, параллельно мы ведем работу по разработке новых правил землепользования и застройки, это также довольно сложный и важных документ, который может часть этих вопросов разрешить", - заверил замглавы администрации города.

Общественные обсуждения начались 15 июня, предложить свои поправки в проект генплана мог любой желающий по 15 июля включительно. После письменного направления своих предложений участник обсуждения мог лично представить их перед комиссией. После корректировки проекта генплана и прохождения процедуры согласования документ вынесут на заседание городской Думы.

Ранее депутат Барнаульской гордумы Вячеслав Перерядов, комментируя генплан, рассказал, что слухи о сокращении лесов и парков беспочвенны.