Предновогодняя суета: барнаульцы устроили ажиотаж в магазинах 31 декабря

Фото: Amic.ru

Жители Барнаула в субботу, 31 декабря, видимо, не успев сделать все покупки заранее, бросились в торговые центры и магазины.

На парковках ТРЦ города очень трудно найти свободное место. Множество людей и внутри торговых комплексов – в первую очередь в продуктовых отделах.

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При этом, на данный момент дорожная ситуация в краевой столице достаточно благоприятна – сервис Яндекс.Пробки определяет загруженность улиц показателем в три балла.