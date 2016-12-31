Предновогодняя суета: барнаульцы устроили ажиотаж в магазинах 31 декабря
На парковках и внутри торговых комплексов наблюдается настоящий аншлаг
31 декабря 2016, 12:04
Фото: Amic.ru
Жители Барнаула в субботу, 31 декабря, видимо, не успев сделать все покупки заранее, бросились в торговые центры и магазины.
На парковках ТРЦ города очень трудно найти свободное место. Множество людей и внутри торговых комплексов – в первую очередь в продуктовых отделах.
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При этом, на данный момент дорожная ситуация в краевой столице достаточно благоприятна – сервис Яндекс.Пробки определяет загруженность улиц показателем в три балла.
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