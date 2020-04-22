Предоставляем возможность. Налог для самозанятых Алтайского края введут с 1 июля

Воспользоваться им смогут физические лица с доходом не более 2,4 млн рублей в год

22 апреля 2020, 18:12

Новый режим налогообложения для самозанятых начнет действовать в регионе с 1 июля. Эту дату власти анонсировали еще в марте, но в законе он будет прописан только после апрельской сессии краевого парламента. Документ о введении налога на профессиональный доход внес глава региона Виктор Томенко, сообщает пресс-служба АКЗС. 

"Сегодня многие самозанятые говорят о том, что если бы у них была возможность вести свою профессиональную деятельность на легитимной основе, они могли бы получить поддержку государства. Законопроект такую возможность предоставляет", – рассказал в эфире краевого радио председатель Заксобрания Александр Романенко. 

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Ставка этого налогового режима (налог на самозанятых, как его часто называют) составит 4%. Воспользоваться им смогут физические лица, в том числе и те, кто работает по гражданско-правовым договорам. Главное – чтобы годовой доход не превышал 2,4 млн рублей (сюда входит и доход от использования имущества), не иметь в штате работников и самому не быть работником. Переход на режим добровольный.

Основная задача налога на для самозанятых – вывести из тени мелких предпринимателей: домашних кондитеров, таксистов-частников, парикмахеров, лешмейкеров, фотографов, репетиторов.

Как недавно заявил начальник управления по предпринимательству Алтайского края Александр Евстигнеев, будь у них сейчас этот официальных статус, можно было бы рассчитывать на поддержку власти во время пандемии коронавируса. 

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