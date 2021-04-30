Предпасхальные продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 1 мая. Это будут последние в весеннем сезоне подобные мероприятия, а возобновить их планируют только осенью, сообщает пресс-служба мэрии.

На первомайских ярмарках жители и гости краевой столицы смогут купить колбасы, мясо, рыбу, сладости, фрукты, овощи и многое другое по ценам ниже среднерыночных.

Ярмарки будут работать с 10 до 14 часов по следующим адресам:

Железнодорожный район – пр-кт Ленина, 71; пр. Красноармейский, 131;

Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – пл. Народная;

Октябрьский район – пр. Ленина, 152;

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Покупателей на ярмарках просят соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности.