Предпоказ фильма "Приключения Паддингтона – 2" пройдет в Барнауле

Хорошо воспитанный медведь, покоривший весь мир, возвращается в кинотеатры – премьера в стране ожидается 18 января, но вы можете увидеть комедию раньше всех.

17 января при поддержке Радио Дача Барнаул и сети кинотеатров "Киномир" состоится специальный показ фильма "Приключения Паддингтона – 2".

Радио Дача Барнаул дарит своим слушателям возможность первыми увидеть эту картину. Для того, чтобы посетить предпросмотр, нужно внимательно слушать дневные выпуски программы "Удачный час" c 12.00 до 13.00, звонить в прямой эфир и выиграть пригласительные билеты. Также вы можете принять участие в розыгрыше в группе в соцсети "ВКонтакте".

Актерский дуэт самому вежливому и обаятельному медведю составил лауреат "Золотого Глобуса", истинный британец Хью Грант. В первом фильме напарницей Паддингтона была несравненная Николь Кидман.

Отметим, что в 2015 году королева Великобритании Елизавета наградила Майкла Бонда Орденом Британской империи за книги о Паддингтоне, а это значит, что фильм обязательно нужно увидеть своими глазами.

Предпремьерный показ пройдет в кинотеатре "Киномир-Галактика"

ТРК Galaxy, пр. Строителей, д. 117, 3 этаж

Перед сеансом гостей ждут развлечения, конкурсы и подарки от Радио Дача Барнаул и сети "Киномир".