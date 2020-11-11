Председатель алтайского парламента призвал усилить контроль за масочным режимом в ТЦ

Председатель АКЗС Александр Романенко предложил усилить контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах. По его словам, не менее трети всех посетителей ТЦ либо ходят без маски, либо неправильно ее носят.

Как рассказал спикер в ходе онлайн-конференции на сайте алтайского парламента, свое предложение он уже озвучил на заседании краевого оперштаба.

"Буквально на днях я сам был в одном из барнаульских торговых центров и видел, что не меньше трети всех посетителей ходят или вовсе без маски, или неправильно ее надев. И администрация торгового центра при этом не делает ничего, чтобы донести до покупателей необходимость ношения маски. Когда я спросил администратора торгового центра, почему они не обязывают людей надевать средства защиты, мне не ответили ничего вразумительного, и я понимаю почему. Владельцам этого ТРЦ все равно", – заявил Романенко.

Парламентарий напомнил, что на данный момент в Алтайском крае продолжается прирост больных коронавирусом, и, по его словам, причина в безответственности "как бизнеса, так и некоторых наших сограждан".

Также Романенко возмутился действиями антимасочников, которые "из-за своих непонятно как возникших принципов и бессмысленной упертости" мешают работе общественного транспорта и окружающим. Председатель отметил, что до них необходимость надевать маски донесут с помощью судов и штрафов.