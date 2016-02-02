Председатель молодежного парламента Барнаула ушел с поста

Глава молодежного парламента Барнаула восьмого созыва Михаил Домуховский отказался от поста, на его место был избран Егор Загайнов, сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Кадровые перестановки произошли в молодежной думе города. Кроме вхождения в нее новых депутатов (ИринаТимошенко, Дмитрий Ксибаев, Анатолий Першин, Андрей Матафонов), сменился и глава.

Михаил Домуховский снял с себя полномочия председателя по причине загруженности в учебном процессе.

На его место был избран студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Егор Загайнов.

"Я вижу себя на этой должности, потому что считаю, что смогу держать заданный вектор в молодежной политике нашего города. Сформирована достаточно сильная команда депутатов, которая может приумножить свои достижения. Что касается моего видения приоритетных задач депутатов VIII созыва, это формирование преемственных проектов, которые будут работать из года в год", – прокомментировал Загайнов.