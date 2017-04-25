Предварительная запись на получение путевок в детсады началась в Барнауле

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Предварительная запись на получение путевок в детские сады началась в Барнауле во вторник, 25 апреля, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

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Прочее Все дети с трех лет получат места в детсадах Барнаула в 2017 году — власти

В городском комитете по образованию подчеркивают, что все маленькие барнаульцы, которым исполнилось три года (более пяти тысяч детей), получат свои путевки в детский сад. Также в этом году дадут путевки более четырем тысячам детей, которым исполнилось только два года, а также пятистам полуторагодовалым малышам.

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Списки детей, получивших путевки, можно посмотреть здесь. Предварительная запись проводится по следующим адресам: улица 42-й Краснознаменной Бригады, 8, улица Молодежная, 51, улица Союза Республик, 36а. С 15 мая по 30 июня родители смогут получить саму путевку.

Работники комитета по образованию призывают родителей не устраивать ажиотаж. Путевку, предназначенную одному ребенку, не отдадут другому.