Премьера новогодней постановки "Карнавальная ночь" прошла в Барнауле. Фото
Постановка по мотивам известного фильма отправит зрителей в мир доброго советского кино.
26 декабря 2015, 12:50
В Барнауле состоялась премьера новогодней постановки "Карнавальная ночь" по мотивам известного фильма, сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.
По словам работников Алтайского государственного театра музкомедии, зрители попадают в мир доброго советского кино. Знакомые с детства персонажи исполняют любимые песни, а после представления гостей ждет развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Спектакль показывают ежедневно до 30 декабря и с 7 по 10 января.
Фото: muzkom22.ru
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