Премьера новогодней постановки "Карнавальная ночь" прошла в Барнауле. Фото

В Барнауле состоялась премьера новогодней постановки "Карнавальная ночь" по мотивам известного фильма, сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.

По словам работников Алтайского государственного театра музкомедии, зрители попадают в мир доброго советского кино. Знакомые с детства персонажи исполняют любимые песни, а после представления гостей ждет развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Спектакль показывают ежедневно до 30 декабря и с 7 по 10 января.