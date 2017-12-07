Премьеру новых "Звездных войн" отметят в Барнауле спецпоказом для фанатов

Премьерный показ главной кинопремьеры года — восьмого эпизода "Звездных войн: Последние джедаи" — состоится 14 декабря в Барнауле. Инициаторами спецпоказа выступили телеком-оператор "Дом.ru" и сеть кинотеатров "Киномир".

Перед кинопоказом зрителей ждет развлекательная программа с викториной и розыгрышем подарков, а также настольные игры, световое шоу и креативная фотозона. Все желающие смогут сфотографироваться с главными героями саги и забрать фото на память.

Начало мероприятия - в 19.00 в кинотеатре "Арена". Вход на программу свободный, на показ – по билетам. Билеты можно приобрести в кассе кинотеатра, выиграть в группе "Киномир" в Instagram. Для этого достаточно сделать репост записи (на время проведения конкурса страница должна быть открытой). Десять победителей выберут 12 декабря с помощью генератора случайных чисел.

Восьмая часть саги – потенциально один из самых ожидаемых фильмов года. Тем более что седьмой эпизод с подзаголовком "Пробуждение силы" собрал в общей сложности более 2 миллиардов долларов, что сделало его одним из самых кассовых фильмов в истории кино.

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