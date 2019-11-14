Пресс-секретарь Медведева прокомментировал "подножку" женщине в алтайском селе

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" инцидент в алтайском селе Санниково, когда женщина встала на колени перед Дмитрием Медведевым.

"Никто из охраны Медведева никакие подножки не ставил. Женщина очень сильно переволновалась. Мы помогли ей подняться", – ответил Осипов на вопрос, что на самом деле произошло в селе.

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Вопрос дня Случай в Санниково: как за один день после приезда Медведева решили трехлетнюю проблему с горячей водой

Напомним, в среду, 13 ноября, Медведев провел в Санниково совещание по улучшению качества жизни сельских жителей. К нему подошла местная жительница Татьяна Кадукина, которая упала на колени и попросила разобраться с отсутствием горячей воды в многоквартирном доме. Правда, позже пенсионерка заявила, что какой-то неизвестный человек ей поставил подножку.

Что касается длительного отсутствия горячей воды, то по данному факту региональный СК начал проверку. А губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично два раза побеседовал с женщиной: сначала у нее дома сразу после ее общения с премьером, а по возвращению в Барнаул созвонился с ней.

После глава Первомайского района Александр Иванов прокомментировал amic.ru ситуацию. По его словам, жители дома установили водонагреватели, поэтому сейчас прежде чем подать горячую воду, необходимо спросить мнение других собственников квартир – нужна ли им эта услуга.

Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Алтайский край 12 ноября.