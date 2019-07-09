Превратить обычный телевизор в медиацентр при минимальных затратах – реально ли

Трудно представить человека, который не знает, что такое Wi-Fi роутер. Это устройство для раздачи интернета сразу на несколько гаджетов с помощью сетей Wi-Fi. Если вы хотите пользоваться интернетом более чем с одного устройства, то роутер вам просто необходим.

На что стоит обратить внимание при выборе роутера? На его диапазонность. Стандартные роутеры однодиапазонные. Они работают на частоте 2,4 ГГц. Большинство техники работает на этой частоте. Для обычного пользователя это означает, что периодически интернет может "тормозить" и "зависать" по причине занятости данной частоты. Это похоже на движение по основной дороге в час пик. А есть и двухдиапазонные роутеры. Они могут работать как на основной частоте 2,4 ГГц, так и на частоте 5 ГГц. И что же это значит для нас, пользователей интернета? А это значит, что любую "пробку" в интернете мы можем "объехать по запасной трассе".

Второе оборудование, на которое хочется обратить внимание, – приставка для телевизора.

ТВ-приставки позволяют сделать из вашего телевизора современный медиацентр, способный подключаться к интернету, транслировать видео онлайн и использовать все возможности современного цифрового телевидения. Данная приставка из любого телевизора сделает современный, прокачанный SMART-TV (Смарт-ТВ). Основная задача приставки – дарить комфорт и радость.

У "Сибирских сетей" на оборудование предусмотрен тестовый период – 10 дней, чтобы вы убедились в качестве и проверили все его функции.

Для удобства предусмотрено несколько способов приобретения оборудования. Вы можете сделать разовый платеж или воспользоваться рассрочкой. Также возможно оформить аренду.

С настройкой и подключением всего оборудования вам абсолютно бесплатно помогут технические специалисты компании "Сибирские сети".

Подключение к услугам провайдера "Сибирские сети" возможно при наличии технических условий. Подробности по телефону 8 (3852) 257-257 или на сайте компании.

Сибирские сети

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