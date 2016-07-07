Презентация Renault Kaptur в Барнауле: авто, сделанное для России

Презентация Renault Kaptur пройдет 9 июля в рамках пятого ежегодного фестиваля автотюнинга "ParkKing2016" в Барнауле по адресу ул. Георгия Исакова, 149А (Парк "Арлекино"). Вход на мероприятие свободный. Цены на кроссовер были объявлены 24 мая в автоцентрах Renault Алтайского края. Автомобиль в базовой комплектации можно будет приобрести за 799 тыс. рублей (с учетом скидки по программе утилизации).

Полноприводный кроссовер создали специально для России. Именно для наших у автомобиля рекордный в классе дорожный просвет (204 мм), короткие свесы и большие углы преодоления препятствий (угол въезда - 20 градусов, угол съезда - 31 градус). Уже в стартовой комплектации на автомобиле установлена защита колесных арок, передняя и задняя защита бамперов, а днище обработано антикорром.

При всей своей проходимости, которую обеспечивает выверенная геометрия кузова, Kaptur совсем не выглядит утилитарным внедорожником. Дизайн автомобиля - стильный, яркий, динамичный. Основная "фишка" внешнего облика новинки – двуцветная окраска. При этом впервые Renault предлагает автомобиль со столь широкими возможностями персонализации: покупатель может выбрать одну из 19 цветовых комбинаций кузова и крыши.

Покупатель Renault Kaptur сможет выбрать один из двух бензиновых двигателей. Первый - объемом 1,6 литра, выдающий 114 л.с. С ним в паре идет 5-ступенчатая механическая коробка, а с сентября 2016 года будет доступен вариатор. Второй вариант - 2-литровый мотор мощностью 143 л.с. Он будет работать с 6-ступенчатой "механикой" или 4-ступенчатой АКПП.

Новинка построена на платформе GLOBAL ACCESS (эволюционировавшая платформа В0, на которой построены все бестселлеры Renault). Разработчики сохранили все преимущества прежней платформы - в частности, легендарную надежность и выносливость, а также низкую стоимость владения - но при этом усилили подвеску и подрамник и создали новую силовую структуру кузова, что положительно сказывается на пассивной безопасности кроссовера.

Автомобиль приспособлен к русской зиме: есть подогрев сидений и лобового стекла, аккумулятор увеличенной емкости, мощный генератор. Кроме этого, технические жидкости адаптированы к работе при низких температурах.

Помимо этого, для Renault Kaptur предусмотрено множество опций, призванных сделать любую поездку комфортной и приятной. Например, интеллектуальная система полного привода, бесключевой доступ и кнопка START/STOP, круиз-контроль, система помощи при парковке, система помощи при трогании на подъеме и ESP, противотуманные фары с функцией освещения поворотов, дистанционный запуск двигателя и многое другое.

Подробнее о комплектациях и ценах вы можете узнать у официальных дилеров марки в Алтайском крае:

г. Барнаул:

ул. Мамонтова, 25, тел. (3852) 222-000 www.renault-barnaul.ru

ул. Малахова, 94-а, тел. (3852) 20-10-30 www.rn22.ru

г. Бийск:

ул. Шишкова, 72, тел. (3854) 555-300 www.renault-biysk.ru