Президент назначил председателя Поспелихинского райсуда в Алтайском крае

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Президент России Владимир Путин назначил председателя Поспелихинского районного суда в Алтайском крае.

Соответствующий указ главы государства за номером 241 опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа говорится: "Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Поспелихинского районного суда Антонову Наталию Владимировну".

Относительно госпожи Антоновой известно, что до последнего времени она являлась исполняющей обязанности председателя. На должность судьи районного суда она была назначена также указом президента 31 марта 2006 года.