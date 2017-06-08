"Президентские спортивные игры" проходят в Алтайском крае

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В селе Ребриха Алтайского края школьники участвуют в соревнованиях "Президентские спортивные игры". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на минобрнауки края.

Отмечается, что состязания проходят с 6 по 9 июня. На победу претендуют девять команд.

Участники "Президентских спортивных игр" соревнуются в турнире по шашкам, легкой атлетике (бег 30 м, эстафеты, прыжки в длину, метание мяча), а также настольному теннису.

Победителей и призеров наградят медалями, грамотами и призами, а командам вручат кубки и дипломы. Та команда, которая победит по итогам комплексного зачета, будет участвовать во Всероссийских спортивных играх школьников.