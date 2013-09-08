При пожаре в барнаульском садоводстве «Прогресс» погиб мужчина

7 сентября в 03:22 на пульт диспетчера службы спасения "01" поступило сообщение о пожаре в садоводстве "Прогресс" Центрального района г. Барнаула. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны садовый домик горел открытым огнем. Площадь пожара составила 20 м.кв. Об этом ИА Амител сообщил сегодня, 8 сентября, старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности №1 управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Алтайскому краю майор внутренней службы Александр Пестерев.

Под обрушившимися конструкциями было обнаружено тело мужчины 1979 года рождения. Предположительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. Для тушения пожара привлекалось 2 пожарные автоцистерны и 7 человек личного состава пожарной охраны.

В связи с понижением ночных температур Территориальный отдел надзорной деятельности №1 УНД Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и Алтайское краевое отделение Всероссийского Добровольного Пожарного Общества (ВДПО) обращается ко всем жителям города Барнаула и Алтайского края: будьте осторожны при использовании электронагревательных отопительных приборов, соблюдайте осторожность при топке печей.

При эксплуатации печи соблюдайте меры пожарной безопасности:

* печи и другие отопительные приборы должны иметь разделки (отступки) от незащищенных горючих конструкций и стен не менее 500мм, от защищенных – не менее 380мм, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5х0,7м;

* очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона (не реже 1 раза в 3 месяца);

* на чердаках все дымовые трубы, а также стены самой печи должны быть побелены;

* установка металлических печей, не отвечающим требованиям пожарной безопасности, запрещается.

При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ним малолетним детям;

* располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

* применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

* топить углем, коксом печи, не предназначенные для этих видов топлива.

Помните, что огонь, вышедший из под контроля, опасен, и дорогой ценой приходится платить за собственную беспечность, но если всё же вы заметили дым или открытый огонь, немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону "01", или с мобильного по номеру 010.

Вызовы экстренных служб с мобильного:

Служба спасения (единый номер) - 112

Пожарная охрана – 010

Милиция – 020

Скорая – 030

Служба газа – 040

Звонок на экстренный номер - 112 - осуществляется без дополнительных символов, возможен при отрицательном балансе и даже при отсутствии в телефоне SIM-карты.



