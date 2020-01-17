Прибытие в Барнаул самолета из Новосибирска задержали
Виной тому сложные погодные условия
17 января 2020, 19:15, Роман Кильмяшкин
Лайнер авиакомпании S7 вылетел из Новосибирска в 17:30 и должен был приземлиться в Барнауле в 19:00, но задержался.
В справочной аэропорта уточнили, что задержка связана со сложными метеоусловиями. Приземление запланировано на ближайшее время. Ориентировочное время приземления 19:20, но оно может снова измениться из-за погоды.
Время отправления самолета в обратном направлении также переносится. Если изначально вылет был запланирован на 19:30, то сейчас на табло значится время 20:00.
Комментарии
Новости партнеров