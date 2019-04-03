Причину смерти пропавшего в январе барнаульского студента определит экспертиза

Причину смерти студента из Барнаула, который пропал в начале января этого года, а позже был обнаружен мертвым, установит экспертиза.

Как стало известно порталу Amic.ru, тело молодого человека было найдено без внешних признаков насильственной смерти.

"Причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы", – сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета, отметив, что расследование уголовного дела, возбужденного еще в связи с безвестным исчезновением молодого человека, продолжается.

Напомним, накануне стало известно, что 18-летний парень, местонахождение которого не было известно с 2 января, был обнаружен мертвым.