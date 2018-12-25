Пригородные поезда на Алтае в новогодние праздники будут ходить по-новому

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Новогодние праздники внесут коррективы в расписание ряда пригородных поездов на Алтае, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

Так, 29 декабря назначаются электропоезда:

№6021 Озерки – Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);

№6101 Депо – Барнаул (отправление 7:01, прибытие в 7:40);

№6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);

№7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).

30 декабря 2018 года отменяется электропоезд:

№6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

31 декабря 2018 года назначается электропоезд:

№6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

31 декабря 2018 года отменяются электропоезда:

№6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

№6234 Барнаул – Аламбай (отправление в 20:47, прибытие в 00:18).

1 января 2019 года отменяются пригородные поезда:

№6001 Озерки – Барнаул (отправление 5:35, прибытие в 6:55);

№6003 Усть-Тальменская – Барнаул (отправление в 6:57, прибытие в 8:43);

№6006 Барнаул – Красный Боец (отправление в 6:24, прибытие в 8:21).

№6005 Красный Боец – Барнаул (отправление в 10:05, прибытие в 12:00);

№6222 Барнаул – Тягун (отправление в 6:59, прибытие в 10:07);

№6221 Тягун – Барнаул (отправление в 12:31, прибытие в 15:50);

№6111 Барнаул – Ребриха (отправление в 8:04, прибытие в 12:06);

№6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36);

№6233 Аламбай – Барнаул (отправление в 3:25, прибытие в 7:05).

С 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года отменяются электропоезда:

№6021 Озерки – Барнаул (отправление 4:34, прибытие 5:56);

№6101 Депо – Барнаул (отправление в 07:01, прибытие в 07:40);

№6020 Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);

№ 7105 Заринская – Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).

3 января 2019 года и 8 января 2019 года назначаются пригородные поезда:

№6111 Барнаул – Ребриха (отправление со ст. Барнаул в 8:04, прибытие в 12:06);

№6112 Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).

6 января 2019 года отменяется электропоезд:

№6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

7 января 2019 года назначается электропоезд:

№6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

7 января 2019 года отменяется электропоезд:

№6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

8 января 2019 года назначается электропоезд:

№6227 Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

9 января 2019 года назначается электропоезд:

№6776/6775 Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

9 января 2019 года отменяется электропоезд:

№6001 Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений. С 10 января 2019 года расписание пригородного сообщения будет восстановлено в соответствии с действующим графиком.