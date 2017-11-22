Приходи, БРО: футбольный чемпионат стартует в Барнауле 25 ноября

Открытие футбольного чемпионата "БРО", аналогов которому в столице Алтайского края еще не было, состоится 25 ноября. Шесть суперкоманд под руководством известных алтайских тренеров на протяжении 4 месяцев будут вести борьбу за право обладать кубком лиги. В составах клубов в основном представлены игроки не старше 22 лет, при этом для футболистов Премьер-лиги и ФНЛ будет сделано исключение.

Открытие, как и все матчи турнира, будет проходить в спорткомплексе "Темп" (Балтийский 1 проезд, 9). Первым матчем, предложенным для болельщиков, станет барнаульское противостояние, которое уже, безусловно, считается классическим – встреча между воспитанниками "Алтая" (тренер Путинцев) и воспитанниками барнаульского "Динамо" (тренер Демченко).

Пусть в составах команд есть и представители других клубов, тем не менее большинство игроков будут представлять собственные школы. В этот же день пройдут еще два матча остальных команд лиги – "Зенита" (тренер Жилкин), команды "Снежные барсы" (тренер Рехтин), клуба "Бро-selona" (тренер Карингин) и клуба наставника Миргорода. В этих командах представлены профессиональные футболисты Второго дивизиона и ФНЛ, а также восходящие барнаульские таланты.

Кроме интересных футбольных противостояний всем болельщикам будут предложены танцевальные выступления от профессиональных коллективов, музыкальное сопровождение от "диджеев", показано искусство футбольного фристайла. Кроме того, на мероприятии будет проведен розыгрыш призов от сети кинотеатров "Пионер".

Любой болельщик, пришедший в этот день на трибуны стадиона "Темп", имеет возможность получить пригласительный билет на первый круг чемпионата Лиги БРО.

Церемония открытия чемпионата начнется в 15:40

Вход свободный

Мероприятие пройдет при информационной поддержке: регионального информационного портала Amic.ru, PR-компании "ОРГАНИЗАТОР", ТВ "Катунь 24".