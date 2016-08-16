"Примем на работу уравновешенную женщину": объявления с Доски.Amic.ru

В кризис у многих сдают нервы. Видимо, поэтому некоторые организации Барнаула сегодня предлагают работу людям, которые умеют держать себя в руках. Особенно это касается представительниц слабого пола. Так, на Доске объявлений Amic.ru в разделе "вакансии" один из работодателей разместил следующую информацию: "Примем на работу в организацию уравновешенную женщину". Заработная плата предлагается в районе 30 тысяч рублей.

Учитывая, что объявление висит с конца июля, либо нетрудоустроенных уравновешенных женщин слишком мало, либо они высоко себя ценят.

Если вам немного не хватает уравновешенности, но работа нужна, рассмотрите вакансию с графиком работы 7/7 с 10 до 20-00. Зарплата, правда, чуть поменьше, чем в предыдущем случае — 16 тысяч рублей.

Если вы не женщина, но у вас есть диплом и вы сообразительны, то можете попытать счастья в компании, в которую требуется сообразительный сотрудник с дипломом. Размер оплаты и условия работы расскажут на собеседовании. Полностью посмотреть объявление можно здесь.

Обратите внимание, что на Доске объявлений Amic.ru можно абсолютно бесплатно разместить любое объявление и выбрать для себя подходящий автомобиль, квартиру, а также разместить свое резюме или найти работника.

Доска объявлений на amic.ru очень проста и удобна. Чтобы подать объявление, здесь не нужно регистрироваться, все размещенные на Доске объявления "привязаны" к телефону автора. Таким образом, здесь нет несуществующих предложений или предложений от несуществующих людей.