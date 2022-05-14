Нельзя лениться и сажать цветы. Что запрещалось делать на Руси 14 мая?

14 мая на Руси в народе отмечали день Еремея Запашника, а Церковь вспоминала Иеремию — пророка, чьих уст Бог коснулся в раннем отрочестве. В этот день крестьяне третий и последний раз встречали весну и готовились к лету. На начало мая по старому стилю приходилась горячая пора для земледельцев — пахотные работы уже закончились, активно шла посевная. Поэтому много традиций этого дня связаны с земледельческими работами. А вот цветы сажать в этот день запрещалось.

Что ещё можно и нельзя делать 14 мая, читайте на amic.ru.

Кто такой Иеремия?

Иеремия — ветхозаветный пророк, святой. Жил за 600 лет до появления Христа. Бог призвал его на службу в 15-летнем возрасте, коснувшись губ и повелев: «Вот, Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, Я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». И парень стал пророчествовать — с того момента и до исполнения 38 лет ходил он по городам иудейским и пытался открыть людям глаза. Но его слова не воспринимались всерьёз. Иеремию везде встречали насмешками и ругательствами, а кое-где даже грозились убить. Однажды его бросили в канаву с нечистотами, где он чуть не утонул, а после отправили в темницу.



Пророк часто плакал, рассказывая о страшном будущем. Говорят, что Ковчег с ветхозаветными скрижалями спрятал именно Иеремия — унёс в горы Наваф и оставил в одной из пещер. Спрятал так хорошо, что его до сих пор не смогли найти.



Пророк творил чудеса. Так, в городе Тафнис после его молитвы пропали змеи и крокодилы. Именно поэтому 14 мая обряды, защищающие от этих рептилий, считаются наиболее действенными.

Почему Иеремию на Руси называют Еремей Запашник или Запрягальник?

Иеремия — иудейское имя, трудное в произношении для славянина. Поэтому наши предки его упростили до Еремея. Запашником или Запрягальником 14 мая нарекли потому, что работу на пашне крестьянину помогали выполнять волы, лошади, а иногда и коровы, которых обязательно запрягали.



Перед тем как отправиться на работу в поле, непременно молились Иеремии. Считалось, что и пророк на небесах в этот день запрягает свою колесницу, чтобы помочь людям.

Что нельзя делать на Иеремея? Нельзя давать в долг даже малое зёрнышко, иначе нищим станешь.

Нельзя лениться. Причём работать надо в этот день очень активно — пророк одаривает счастьем только тех, кто трудолюбив.

Нельзя сажать в этот день цветы — они плохо приживутся.

Если приснился кошмар, рассказывать его нельзя, иначе он обязательно сбудется.

Зачем 14 мая крестьяне смотрели на луну?

Они оценивали её фазу. Если луна росла, считали, что посевная будет удачной, если убывала, то все труды насмарку. Если же на 14 мая выпадало полнолуние, значит, наступило время для посева ржи и пшеницы.