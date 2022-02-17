Приметы на Агафью Коровницу. Почему 18 февраля не смотрели в окна и держали собак на привязи

По православному календарю 18 февраля христиане чтят память великомученицы Агафьи Палермской. В народе это праздник называли Агафья Коровница — святая на Руси считалась покровительницей домашнего скота. Также у этого праздника есть и другие названия — Голодуха, Коровья смерть, Поминальница. Почему? Об этом читайте на портале amic.ru.

Кто такая Агафья и почему её причислили к святым?Агафья родилась в христианской семье в сицилийском городе Панорм, поэтому иногда святую называют не Палермская, а Панормская. Во времена правления Траяна Деция (249-251 г.), который организовал системное преследование христиан, девушка осталась на родине, а потому приняла мученический венец. Переубедить красавицу переменить веру попытался влюблённый в неё местный правитель Квинтилиан. Однако ни ласки, ни дары были не нужны Агафье — она продолжала свято верить в Христа.



Раздосадованный упорством девушки Квинтилиан приказал заточить её в темницу и подвергнуть страшным пыткам. Но и это не сломило в ней веру в Христа. Она перенесла стойко все унижения и умерла мученической смертью 5 февраля 251 года. Позже на месте её упокоения христиане построили церковь.



В 252 году на Сицилии произошло мощное извержение вулкана Этна. Согласно поверьям, жители спаслись от лавы только благодаря молитвам, обращённым к великомученице Агафье, поэтому она считается ещё и защитницей от пожаров.

Чего опасались православные на Руси в День памяти Агафьи?На Руси верили, что 18 февраля в хлев пробирается злой дух в облике старухи в белом или бабы с граблями вместо рук и убивает коров. Считалось также, что этот дух способен принимать вид чёрного животного и ходить среди стада, заражая скот. По поверьям, нечисть завозили в деревни с обозными товарами — самостоятельно попасть в селение она не могла.



Чтобы защититься от злого духа, крестьяне проводили особый обряд. Все женщины селения расплетали косы, надевали белые рубахи, целомудренная вдовица (или молодая девушка) впрягалась в соху. И шла эта толпа через перекрёстки деревни, бороздя на дороге кресты, а затем отправлялась за околицу и прокладывала борозды так, чтобы они легли в сторону, противоположную селению.



Для того чтобы отпугнуть нечисть, женщины щёлкали кнутами, стреляли из ружей, били кочергами по котелкам и громко произносили заклинание:



«Дух злой, бурёнушек убивающий, послушай наше веление: изыди из нашего селения. Мы тебя кочергами забьём, веником заметём, углями закидаем, сковородками запугаем. Будешь бежать отсюда бегом, забудешь, где наш дом».



Одна из них ехала верхом на помеле, другие несли банные веники без листьев, угли в горшках, пучки лучин. После опашки убивали чёрного петуха — считалось, что чаще всего злой дух вселялся именно в него, и закапывали птицу в землю. Расходились по избам в полной уверенности, что коровья смерть не зайдёт за борозду, которую они сделали.



Также крестьяне мазали дёгтем лапти, надевали их на ноги и в них убирали хлев. Корове на рога вешали кусок хлеба — это считалось оберегом. У порогов и печных труб раскладывали чертополох, поили животных святой водой. Но если скотине приходилось голодать из-за нехватки сена, не спасали никакие заклинания. Иногда случался поголовный падёж скота, поэтому в народе день Агафьи Коровницы и прозвали Голодухой.

Какие ещё традиции соблюдались 18 февраля? Святую Агафью считали защитницей от пожаров, поэтому в день её памяти читали заговоры с просьбой помочь оградить жилища и поля от возгораний. Для этого обязательно выпекали каравай из ржаной муки и несли его вместе с солью в церковь для освящения. Дома над хлебом читали заклинание от огня. В случае пожара его бросали в пламя, а сверху посыпали солью.



А ещё на Агафью поминали умерших родственников. Приходили в храм, ставили свечи об упокоении, приносили мучные изделия или овощи, как милостыню для ушедших в мир иной. После посещали кладбище и наводили там порядок. По возвращении домой накрывали стол и подавали поминальный обед.

Что нельзя было делать на Руси на Агафью? 18 февраля запрещалось ругать и наказывать домашнюю скотину за непослушание, резать крупный рогатый скот, свиней и овец, забивать птицу. Нельзя было обижать коров, иначе у них могло пропасть молоко.



Не отпускали с привязи собак — боялись, что в них вселится нечисть. После захода солнца не смотрели в окна: верили — если девушка или женщина выглянет на улицу, то станет некрасивой и перестанет привлекать мужчин. Также нельзя было ругаться и затевать ссоры с домочадцами, а мужчинам запрещалось выходить из дома.