Приметы на Васильев день. Как избежать скандалов в семье и почему сегодня нельзя гулять в лесу

Васильев день отмечают 12 февраля. В народе этот праздник также известен как Трехсвятие и Звериный свадебник. “На Василия” наши предки выставляли за порог обувь, не стирали бельё и не щеголяли в обновках. Почему? Читайте на amic.ru.

Что за праздник Васильев день?

В этот день церковь чествует сразу трёх святителей: Иоанна Златоуста, Василия Кесарийского, Григория Богослова, поэтому традиционно праздник именуют Трехсвятие.



В Х веке христианство раскололось на три противоборствующие группировки. Каждая предпочитала лишь одного из выдающихся религиозных святителей — Григория Богослова, Василия Великого (Кесарийского) или Иоанна Златоуста. Остановил распри митрополит Евхаитинский, к которому во сне явились все три святителя и сказали, что все они равны перед Богом. Люди же, по их словам, ошибочно пытаются разъединить тех, кто, по сути, составляет единое целое. Поэтому самым верным решением будет совершать память обо всех троих в один день. Так появился праздник Трехсвятие.

Но на Руси народ, видимо, всё же выделил среди этих троих одного — и назвал день 12 февраля Васильевым.



Что нельзя было делать на Руси 12 февраля?

По народным поверьям, на Васильев день существовало множество запретов, при нарушении которых семью могли постигнуть разные неприятности.



Например, запрещалось в этот день прясть и вязать. Прялка могла сломаться, пряжа порваться или запутаться. А связанная одежда быстро изнашивалась. Кстати, иногда 12 февраля называют днём трёх святителей-непрядильщиков.



Было не принято совершать спонтанные покупки, а в случае вынужденного приобретения требовалось платить за товар без сдачи. Дурной приметой в этот день считался и возврат денег, взятых в долг. Это сулило личные неудачи и материальные сложности.



На Трехсвятие старались избегать стирки — вместе с водой могло уйти и здоровье. Нельзя было ссориться с близкими, иначе вражда могла продлиться весь год, или близкого человека ждали болезни.



Женщины на Трехсвятие отказывались надевать обновы, так как незамужних в этом случае ждало безбрачие, а невесты могли рассориться с женихами навсегда.



Древние русичи считали, что в Трехсвятие опасно гулять по лесу — есть риск быть разорванным хищными животными. Именно в это время года происходят бои между самцами за право выбрать самку и завести с ней потомство. Считалось, что хищники могли принести жертву своей избраннице в виде человека. Как раз это и послужило ещё одному названию Васильева дня — Звериный свадебник.

Что полагалось на Руси делать в Васильев день?

“На Василия” хозяйки всегда готовили дичь с начинкой из грибов, капусты, яблок. Блюдо ставили в центр стола, вокруг расставляли много других угощений и звали гостей. При соблюдении этой традиции семейство ждало благополучие и достаток.



Мужчинам в этот день нужно было непременно потрудиться во дворе — в таком случае весь год складывался хорошо и успешно. Прежде чем приступить к работе, они обязательно осеняли крестом каждое орудие труда.



В ночь на Трехсвятие было принято выставлять старую обувь за порог. Люди верили, что вместе с ней из семьи уйдут скандалы и ругань. С утра обувь снова заносили в дом и не трогали весь день.