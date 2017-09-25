Приобрести новый IPhone в рассрочку предлагают в салонах связи МТС

Компания МТС открыла предзаказ на iPhone 8 в интернет-магазине shop.mts.ru. При этом новинку можно приобрести в рассрочку на 24 месяца без первоначального взноса и переплаты.

Оформить предзаказ на iPhone 8 можно с 22 сентября на сайте интернет-магазина МТС. Кредитное же предложение будет доступно посетителям любого из розничных салонов оператора с 29 сентября – даты поставки смартфонов в магазины. Для оформления рассрочки потребуется паспорт и второй документ, удостоверяющий личность.

Подробная информация об устройстве, его характеристиках, а также условиях предзаказа и оформления рассрочки – на сайте интернет-магазина МТС.