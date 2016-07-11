Припаркованный автомобиль в Барнауле оказался отрезанным от "большой земли"
Необычный инцидент произошел на парковке возле дома по улице Петра Сухова
11 июля 2016, 14:27
Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль оказался заблокирован в одном из дворов Барнаула из-за того, что рабочие с помощью экскаватора выкопали вокруг него траншею.
Об инциденте сообщил очевидец в паблике Barnaul 22. "На Сухова 2в водителя двенашки ждет сюрприз, срочно по делам уехать не получится!", - написал автор поста, сопроводив заметку фотографиями.
На снимках видно, что автомобиль оказался в изоляции — спереди его блокирует забор, справа — строение, а слева и сзади траншея.
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