Припаркованный автомобиль в Барнауле оказался отрезанным от "большой земли"

Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль оказался заблокирован в одном из дворов Барнаула из-за того, что рабочие с помощью экскаватора выкопали вокруг него траншею.

Об инциденте сообщил очевидец в паблике Barnaul 22. "На Сухова 2в водителя двенашки ждет сюрприз, срочно по делам уехать не получится!", - написал автор поста, сопроводив заметку фотографиями.

На снимках видно, что автомобиль оказался в изоляции — спереди его блокирует забор, справа — строение, а слева и сзади траншея.