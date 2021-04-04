Прирост смертности в Алтайском крае оказался самым большим в Сибири

Смертность в Алтайском крае в феврале 2021 года увеличилась больше чем на 20% по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Данные опубликовал Росстат в своём докладе об изменении численности населения российских регионов.

Алтай оказался "лидером" по приросту смертности среди всех субъектов Сибирского федерального округа.

В феврале 2021 умерло 3032 человека.

человека. В феврале 2020 года – 2478 человек.

человек. Прирост составил 554 случая, в процентах – 22,4%.

Показатель оказался даже выше, чем в среднем по стране: смертность в России по сравнению с февралём 2020 года выросла на 20,6%. Всего в феврале 2021 года в России умерло 172 672 человека – на 29 473 случая больше, чем за этот месяц 2020 года (143 179 человек).

Лидером антирейтинга среди всех российских субъектов оказалась Республика Ингушетия: там февральская смертность увеличилась сразу на 68,9%.

При этом в Республике Алтай в феврале зафиксировали снижение смертности на 4,9%. Показатель стал самым низким в Сибирском федеральном округе и одним из лучших по стране.

В Росстате также отметили, что в феврале в 2021 году в Алтайском крае незначительно снизилась рождаемость.

В феврале 2021 года в регионе родилось 1475 детей.

детей. В феврале 2020 года – 1505 детей.

детей. Итого: на 30 новорождённых меньше, или на 2%.

В среднем рождаемость в Сибири снизилась на 2,2%, а по всей России – на 5,8%. В стране в феврале 2021 года родились 102 142 ребёнка: на 6285 меньше, чем за этот же месяц 2020 года (108 427).

Напомним, в конце марта министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов дал большое интервью корреспонденту amic.ru. Глава Минздрава подробно рассказал, что стало причиной катастрофического прироста смертности в регионе по итогам 2020 года. По словам Попова, к "популяционной трагедии" привёл ковид. Даже те, кто смог вылечиться от инфекции, нередко умирали в течение полугода из-за осложнений по хроническим заболеваниям.