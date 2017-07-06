Пристройка загорелась в Барнауле рядом с местом автомобильной "диверсии"

Фото: vk.com/barneos22

Строение загорелось в Барнауле под вечер четверга, 6 июля, на улице Юрина, где ранее неизвестными были повреждены колеса сразу у нескольких автомобилей.

О пожаре сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Горит пристройка лохматого года Юрина 208в. На месте три пожарных расчета. Вчера пять авто пострадало от порезов, сегодня — пожар", - отметил автор заметки.

Портал Amic.ru ранее сообщал, что неким злоумышленником на этом месте были проколоты колеса пяти автомобилей.