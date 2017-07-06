Пристройка загорелась в Барнауле рядом с местом автомобильной "диверсии"
Очевидцы сообщили о пожаре в здании по адресу Юрина, 208в
6 июля 2017, 17:50
Фото: vk.com/barneos22
Строение загорелось в Барнауле под вечер четверга, 6 июля, на улице Юрина, где ранее неизвестными были повреждены колеса сразу у нескольких автомобилей.
О пожаре сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Горит пристройка лохматого года Юрина 208в. На месте три пожарных расчета. Вчера пять авто пострадало от порезов, сегодня — пожар", - отметил автор заметки.
Портал Amic.ru ранее сообщал, что неким злоумышленником на этом месте были проколоты колеса пяти автомобилей.
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