Привет, бюджет: сколько денег нужно Алтайскому краю на жизнь в 2018 году
Смотрим, сколько заработает регион и на что потратит
Каким будет бюджет Алтайского края в 2018 году? Ну, конечно, он будет социально ориентированным — главная характеристика представителей власти в последние годы. По этому поводу в четверг, 19 октября, в краевом парламенте прошли бюджетные слушания.
По словам зампреда краевого правительства, министра финансов Алтайского края Владимира Притупова, в бюджете будут сохранены все виды социальных выплат, индексация фонда оплаты труда и повышение зарплаты бюджетникам на 10-12%.
А еще он будет рекордным — консолидированный бюджет (краевой плюс муниципальные) впервые за всю историю региона превысит 100 млрд рублей.
Доходы
Доходы именно бюджета Алтайского края планируются в объеме 83 млрд 581 млн рублей. Расходы — 88 млрд 418. Дефицит составит 4 млрд 837 млн рублей.
Доходы бюджета, напомним, имеют две основные составляющие: это направленные из федерального бюджета средства и заработанные регионом самостоятельно.
Российская казна поделится с алтайской суммой в 35 млрд 212 млн рублей. Это на 7% больше, чем в 2017 году.
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Сам регион должен заработать 48 млрд 369 млн, в том числе:
- 16 млрд 345 млн (34% от собственных доходов) — налог на доходы физических лиц
- 11 млрд 401 млн (24%) — акцизы
- 10 млрд 800 млн (22%) — налог на прибыль организаций
- 4 млрд 840 млн (10%) — налог на имущество организаций
- 1 млрд 822 млн (4%) — налог на имущество организаций
- 1 млрд 699 млн (3%) — налог на совокупный доход
- 943 млн (2%) — неналоговые доходы
- 528 млн (1%) — иные доходы
Расходы
А вот что по расходам:
- 33 млрд 697 млн рублей на социальную политику, в том числе 21,8 млрд рублей на социальное обеспечение населения, 1,4 млрд — социальное обслуживание
- 18,9 млрд рублей на образование, в том числе 12,6 млрд на общее образование, 2,8 млрд — на дошкольное, 222 млн на молодежную политику.
- 18,054 млрд — национальная экономика (в том числе 7, 6 млрд на дорожное хозяйство (дорожные фонды), 2,1 млрд на сельское хозяйство и рыболовство, 563 млн на транспорт).
- 6,8 млрд — здравоохранение, в том числе 3,3 млрд на стационарную медпомощь, 250 млн — на скорую медпомощь, 208 млн — санаторно-оздоровительную помощь.
- 3,7 млрд рублей на ЖКХ, в том числе 1,6 млрд на коммунальное хозяйство, 692 млн рублей на жилищное хозяйство, 650 млн на благоустройство.
- 1,739 млрд рублей — общегосударственные вопросы (работа органов власти и судебной системы, проведение выборов). Кстати, на выборы запланировано 75 млн рублей. Но это на выборы местного уровня. На президентские выборы деньги дает федеральный бюджет.
- 1, 36 млрд на культуру и кинематографию.
- 999 млн на физкультуру и спорт.
- 773 млн рублей — нацбезопасность и правоохранительная деятельность (органы юстиции, защита населения от ЧС, пожарная безопасность, миграционная политика).
- 176 млн — СМИ.
- 88 млн — охрана окружающей среды.
- 47 млн — национальная оборона.