Привет, бюджет: сколько денег нужно Алтайскому краю на жизнь в 2018 году

Каким будет бюджет Алтайского края в 2018 году? Ну, конечно, он будет социально ориентированным — главная характеристика представителей власти в последние годы. По этому поводу в четверг, 19 октября, в краевом парламенте прошли бюджетные слушания.

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По словам зампреда краевого правительства, министра финансов Алтайского края Владимира Притупова, в бюджете будут сохранены все виды социальных выплат, индексация фонда оплаты труда и повышение зарплаты бюджетникам на 10-12%.

А еще он будет рекордным — консолидированный бюджет (краевой плюс муниципальные) впервые за всю историю региона превысит 100 млрд рублей.

Доходы

Доходы именно бюджета Алтайского края планируются в объеме 83 млрд 581 млн рублей. Расходы — 88 млрд 418. Дефицит составит 4 млрд 837 млн рублей.

Доходы бюджета, напомним, имеют две основные составляющие: это направленные из федерального бюджета средства и заработанные регионом самостоятельно.

Российская казна поделится с алтайской суммой в 35 млрд 212 млн рублей. Это на 7% больше, чем в 2017 году.

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Сам регион должен заработать 48 млрд 369 млн, в том числе:

16 млрд 345 млн (34% от собственных доходов) — налог на доходы физических лиц

11 млрд 401 млн (24%) — акцизы

10 млрд 800 млн (22%) — налог на прибыль организаций

4 млрд 840 млн (10%) — налог на имущество организаций

1 млрд 822 млн (4%) — налог на имущество организаций

1 млрд 699 млн (3%) — налог на совокупный доход

943 млн (2%) — неналоговые доходы

528 млн (1%) — иные доходы

Расходы

А вот что по расходам:

33 млрд 697 млн рублей на социальную политику, в том числе 21,8 млрд рублей на социальное обеспечение населения, 1,4 млрд — социальное обслуживание

18,9 млрд рублей на образование, в том числе 12,6 млрд на общее образование, 2,8 млрд — на дошкольное, 222 млн на молодежную политику.

18,054 млрд — национальная экономика (в том числе 7, 6 млрд на дорожное хозяйство (дорожные фонды), 2,1 млрд на сельское хозяйство и рыболовство, 563 млн на транспорт).

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