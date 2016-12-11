Прививочная кампания против гриппа официально завершилась в Алтайском крае

Фото: grippmed.ru

Вакцинация против гриппа официально завершилась в Алтайском крае,но привиться за свой счет местные жители все еще могут, пишет пресс-служба главного управления региона по здравоохранению и фармацевтической деятельности.

Подчеркивается, что Минздрав РФ отметил Алтайский край в числе 13 субъектов РФ, где полностью подготовились к эпидсезону. Больницы края создали необходимый запас лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Подчеркивается, что объем запасенных средств позволит в период эпидемии отработать свыше двух месяцев. Кроме этого, к работе готовы четыре лаборатории для исследований по диагностике гриппа и ОРВИ. Особое внимание уделили госпитализации беременных.

На данный момент заболеваемость в регионе ниже эпидемического порога на 4% и соответствует уровню среднемноголетней заболеваемости межэпидемического периода.

Врачи рекомендуют при первых признаках болезни сразу обращаться за помощью к медикам, а не заниматься самолечением. К тому же, не рекомендуется посещать работу или организованный детский коллектив, поскольку вирусы гриппа вызывают быстрое развитие клинических проявлений и тяжелое течение заболевания.