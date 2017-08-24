Прививочная кампания против гриппа стартовала в Алтайском крае

Прививочная кампания стартовала 22 августа в Алтайском крае, в детские медицинские учреждения региона уже поступила первая партия вакцины. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В этом году в край поступит один миллион 58 тысяч 900 доз противогриппозной вакцины, которые позволят привить почти 1 млн 39 тыс. человек (43,5% населения края). Отметим, что в 2016 году в регионе смогли привить почти 861 тысячу человек, из них только шестеро человек заболели.

Бесплатно ставят прививки всем школьникам Алтайского края и детям с шестимесячного возраста, студентам, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременным женщинам, призывникам, лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением, лицам старше 60 лет.

В ведомстве напоминают, что прививки нужно ставить до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ведь иммунитет к этому заболеванию формируется минимум две недели.