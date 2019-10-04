"Приятно удивлен производством": депутат Госдумы посетил Павловский ДОК

В рамках региональной недели в Алтайском крае депутат Государственной думы Виктор Зобнев посетил Павловский деревообрабатывающий комбинат (Павловский район). В ходе экскурсии Виктор Викторович познакомился с современной технологией глубокой переработки древесины, благодаря которой из технологической щепы, коры, опилок и низкосортной древесины получают весьма востребованный на строительном и мебельном рынке продукт."Приятно удивлен новым производством. Отходы производства в виде щепы, коры, опилок нашли свое применение на комбинате", – подчеркнул Зобнев.

Также Виктор Зобнев посетил строящийся поселок для сотрудников Павловского ДОК, где возводят 24 дома для 70 молодых семей. Экологичные материалы, современные планировки, просторные уютные квартиры – здесь есть все, что нужно молодым семьям для благополучной жизни. Жилье строят из экологичного материала – клееного бруса. Окна, двери, лестницы произведены из древесины. Котельная работает на пеллетах – топливных гранулах, получаемых из древесных отходов. На территории поселка разместятся места отдыха. Инвестиции составят порядка 100 млн рублей.

СПРАВКА. Павловский ДОК называют "проектом в чистом поле". За два года на территории площадью 33 га построили один из самых современных комбинатов по производству плит МДФ в России. В проект инвестировано 6 млрд рублей. Создано 200 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджет составят около 800 млн рублей.