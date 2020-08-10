Призер Кубка мира по лыжным гонкам тренировалась в Алтайском крае

Анастасия Казакул посетила Алтайский край. В Белокурихе мастер спорта международного класса, призер Кубка мира по лыжным гонкам проходила подготовку к зимнему сезону под руководством своего тренера и отца Валерия Казакула.

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Прочее Данила Козловский отдохнул в Алтайском крае

Уроженка Магадана тренировалась на лыжероллерной трассе санатория "Россия", поднималась на лыжероллерах по серпантину "Белокурихи-2", а также провела совместное занятие с членами молодежной сборной Алтайского края по биатлону.

Как отмечают в санатории "Белокуриха", Казакул посетила здравницу впервые, ей все понравилось и в будущем спортсменка планирует сюда вернуться. По словам лыжницы, Белокуриха дает возможность совмещать тренировки с лечением и восстановлением на самом высоком уровне.

Как уже сообщал amic.ru, ранее город-курорт посетил известный российский актер Данила Козловский. Он гулял по терренкуру и катался на квадроцикле.