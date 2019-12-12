Призер Олимпиады пояснил, почему нужно строить ФОК именно в парке Барнаула

Бронзовый призер Олимпиады 2012 года в Лондоне, депутат барнаульской Гордумы от "Единой России" Иван Нифонтов прокомментировал ситуацию со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса в столице Алтайского края. Его планируют возвести за счет средств федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография".

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Недвижимость Более 6,4 га парков Барнаула хотят вырубить под застройку

Однако для этого придется вырубить 356 деревьев в парке имени Ленина. Всего на объект уйдет 6,4 гектара зеленой зоны. Строить в другом месте Минспорт не может. Иначе проект не одобрят в федеральном центре.

По словам Ивана Нифонтова, он вырос в Индустриальном районе Барнаула недалеко от парка. Он всегда был заброшен и плохо благоустроен. В нем нельзя чувствовать себя в безопасности. Также спортсмен сетует на катастрофическую нехватку мест для занятий спортом в Барнауле. Особенно не хватает Центра единоборств (именно его и хотят построить в парке). Нифонтов напоминает, что на то, чтобы получить федеральное финансирование, ушло много сил и времени.

"И вот, когда нам снова выделяют деньги в рамках национального проекта, часть граждан оказалась против стройки спорткомплекса. Вопрос: где они были раньше? Оговорюсь. И я, и Федерация дзюдо Алтайского края относимся очень бережно к природе нашей родины. Мы 28 октября, во Всемирный день дзюдо, с юными воспитанниками проводили акции "Спаси планету" и высаживали деревья в Барнауле. И все дзюдоисты в разных частях планеты в этот день тоже высаживали деревья. Учитель Дзигаро Кано говорил, что дзюдоист должен развиваться физически, интеллектуально и, самое главное, духовно. И мы нашему юному поколению прививаем любовь и заботу к нашей планете", – пишет Нифонтов в своем аккаунте в Instagram.

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Прочее Барнаульцы написали петицию на имя Томенко с просьбой сохранить парк имени Ленина

Спортсмен и депутат предлагает вообще сделать парк им. Ленина парком здоровья. При этом, к слову, рядом уже есть Парк спорта Алексея Смертина, который как раз и является таким местом. Иван Нифонтов предлагает всем противникам застройки зеленой зоны найти компромисс. Некоторые общественники выступают против застройки и даже создали петицию на имя губернатора Виктора Томенко.

"Мы, горожане, не должны идти в "клинч", мы вместе должны думать, как наш общий дом сделать комфортнее для проживания. Чтобы в Барнауле хотелось жить, чтобы наши дети гуляли в парке в безопасности и чтобы наши детки занимались спортом не в подвалах, а в комфортных и современных залах", – написал Иван Нифонтов в своем аккаунте в соцсети.